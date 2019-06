Le secteur auto peine à redémarrer en Bourse

Le spécialiste de bolides de luxe n’a pas été le seul à tenir de tels propos. Son concurrent Daimler l’a même répété à trois reprises en moins de six mois ! La troisième fois, c’était au cours du week-end dernier, lorsqu’il a précisé avoir revu à la baisse sa prévision de bénéfice opérationnel pour cette année. Renault , pour qui le résultat net consolidé avait déjà fondu de 36% en 2018, se fixe des objectifs de résultats plutôt prudents pour les mois à venir, étant donné le contexte incertain du marché de l’auto.

Ce qui fait mal

Les raisons de ces infos peu emballantes sont connues. Rappelons, pêle-mêle, le scandale des moteurs truqués pour les principaux constructeurs allemands. Il a par exemple encore réduit de plus de 3 milliards d’euros le résultat opérationnel de Volkswagen l’an passé.

Il y a aussi la hausse des coûts liés au respect des normes européennes et mondiales d’émissions, la disparition envisagée des moteurs thermiques au profit de moteurs électriques, le risque de représailles fiscales américaines à l’encontre du secteur automobile du Vieux-Continent, ou encore la faiblesse de certaines devises émergentes qui affectent des constructeurs tels que Renault. A tout cela, on ajoutera le moindre enthousiasme que le consommateur européen - et même chinois -, affiche depuis plusieurs mois pour faire l’acquisition d’un véhicule neuf.