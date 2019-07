Le secteur auto trace sa route (débriefing actions européennes)

Prudence. Tel est le traditionnel mot d'ordre sur les marchés financiers à la veille d'une réunion de banque centrale. Et la séance de ce mercredi n'a pas dérogé à la règle. Les principaux indices actions ont clôturé en ordre dispersé, les investisseurs préférant attendre la conférence du président de la Banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi, prévue ce jeudi vers 14h30, avant de prendre position.

Le DAX allemand a progressé de 0,26%, tandis que le CAC 40 a reculé de 0,22% et le Footsie britannique de 0,73%.

Au niveau sectoriel, le compartiment automobile continue de faire des étincelles (+1,36%) après son bond de 3,79% mardi. Le constructeur allemand Daimler (+2,44%) a annoncé qu'il allait intensifier ses réductions de coûts après avoir subi au deuxième trimestre une perte d'exploitation de 1,56 milliard d'euros. Le groupe présentera sa stratégie en la matière le 14 novembre. La perte opérationnelle est un résultat "remarquablement mauvais" et "il y aura beaucoup de travail pour son patron Ola Källenius", a jugé Jürgen Pieper, analyste à la banque Metzler. Lire notre article

Le groupe Peugeot (+1,50%) a annoncé au premier semestre un record de profitabilité, sa montée en gamme et les réductions de coûts tirées des synergies avec Opel ayant éclipsé une baisse des ventes sur des marchés devenus plus difficiles. La rentabilité opérationnelle du groupe a atteint 8,7% des ventes (+0,9 point sur un an), y compris dans la seule division automobile.