Le secteur automobile pénalisé (Débriefing actions européennes)

En première ligne dans la crise du coronavirus, le compartiment du transport et tourisme a accusé l’un des plus forts replis sectoriels en Europe (-5,76%). Le secteur immobilier (-2,86%) a été pénalisé par les replis des exploitants de centres commerciaux comme le britannique Hammerson (-13,44%) ou encore Gecina (-7,26%) et Unibail-Romamco-Westfield (-4,54%). Certains commerces dans les centres commerciaux voudraient ne plus payer leur loyer, ce qui menace la rentabilité des groupes immobiliers spécialisés dans le segment.