Le secteur automobile porté par la Chine (débriefing actions européennes)

Le compartiment pétrolier est resté plutôt stable (+0,40%). L'action TechnipFMC a pourtant signé l'une des plus fortes hausses au sein du Stoxx 600, avec un bond de 5,61%. Moins de trois ans après la fusion Technip et FMC Technologies, le groupe de services pétroliers a annoncé lundi soir qu'il allait de nouveau se scinder en deux. "Nous pensons que l'entreprise est en ce moment sensiblement sous-évaluée par le marché et que cette transaction pourrait aider à mettre en relief et dégager de la valeur pour le groupe", a réagi Berenberg dans une note.