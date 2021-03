Le secteur de l'énergie boit la tasse (débriefing actions européennes)

Le recul des cours du pétrole et des métaux de base a pesé sur le secteur de l'énergie et des ressources de base. Des polémiques en Chine ont pénalisé H&M et Adidas.

À Paris, le CAC 40 a fini en équilibre. À Londres, le FTSE 100 a cédé 0,57% et à Francfort, le Dax a avancé de 0,08%. L'indice EuroStoxx 50 est resté inchangé et le Stoxx 600 aussi.

Les secteurs les plus touchés par la baisse en Europe ont été ceux de l'énergie, dont l'indice Stoxx a cédé 2,13%, et des matières premières (-1,36%), affectés par le repli des cours du pétrole et des métaux de base. Des titres comme Royal Dutch Shell (-2,29%), Total (-3,29%) et BP (-2,32%) ont subi de fortes pertes ce mercredi, tout comme BHP Group (-1,68% ) et Anglo American (-2,12%).