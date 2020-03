Le secteur de l'énergie rassuré (Débriefing actions européennes)

La quasi entièreté des secteurs européens n’a pas été épargnée par l’aversion au risque. Le plus touché a à nouveau été celui du transport aérien et du tourisme, qui a perdu 7,20%. Le secteur de l'énergie a par contre pris 0,84%. Total (+6%) et Royal Dutch Shell (+3,24%) ont dévoilé leurs plans d'action face à la chute des cours du pétrole. Les deux compagnies pétrolières ont annoncé des économies, une baisse des investissements et une suspension des rachats d'actions. Leur objectif est de préserver leur trésorerie afin de surmonter une crise d'une ampleur inédite sans pour autant priver leurs actionnaires de dividendes. Dans la foulée, TechniPFMC est resté à l'équilibre à -0,05%.