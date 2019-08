Le secteur de la construction en vedette (débriefing actions européennes)

Les marchés européens ont connu une séance positive ce jeudi, portés par un apaisement des tensions commerciales et politiques. En outre, la future présidente de la BCE a laissé la porte ouverte à une baisse des taux.

Les investisseurs retrouvent le sourire car plusieurs risques baissiers se sont dégonflés ce jeudi. D'abord, la Chine a laissé entendre qu'elle pourrait ne pas répliquer aux dernières surtaxes américaines sur ses produits; en Italie, le Premier ministre sortant Giuseppe Conte a accepté de former un gouvernement entre les sociaux-démocrates et le Mouvement 5 Étoiles. Enfin, Christine Lagarde, future présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a indiqué que les taux directeurs n'avaient pas encore atteint leur point bas en zone euro.

En réaction, le Cac 40 a progressé de 1,51%, le Dax allemand de 1,18% et le Footsie britannique de 0,98%. L'indice Stoxx 600 a de son côté gagné 1,04%.

Le secteur de la construction a soutenu la tendance (+1,88%), grâce au bond de Bouygues (+6,75%). Le géant français du BTP et des télécoms a dégagé un chiffre d'affaires de 17,4 milliards d'euros au premier semestre, soit une hausse de 11% sur un an. Son bénéfice opérationnel courant a, lui, atteint 453 millions d'euros (+36%). "Les résultats du premier semestre sont au-dessus des attentes et les perspectives confirmées", résume Invest Securities. Bouygues a par ailleurs annoncé la nomination de Pascal Grangé comme directeur financier pour succéder à Philippe Marien qui part à la retraite.