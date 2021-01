Le secteur de la distribution porté par Carrefour

L'envol de Carrefour suite à l'approche du groupe canadien Couche-Tard en vue d'un rapprochement amical a porté les autres valeurs du secteur de la distribution en bourse . Colruyt a tout particulièrement profité de l'engouement des investisseurs pour le compartiment. Le titre a bondi de plus de 5%, signant au passage la plus forte progression du Bel 20.

A Londres, les titres des groupes de distribution Sainsbury et Ocado Group ont gagné plus de 2%. A la Bourse d'Amsterdam, Ahold Delhaize a également avancé de plus de 1%. A Paris, le groupe Casino a aussi été entraîné par l'ascension du titre Carrefour.