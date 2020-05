Le secteur de la santé porte Wall Street

La Bourse US a clôturé en hausse mardi, profitant du bond du secteur de la santé, de l’augmentation des prix du pétrole et du fait qu’un certain nombre de pays et d’Etats américains commencent à assouplir les restrictions mises en place pour contrer la propagation du coronavirus. Certains pays durement touchés, comme l’Italie, ainsi que certains Etats américains, dont la Californie, assouplissent progressivement les mesures de confinement, ce qui laisse espérer une reprise de la demande de pétrole. Le Dow Jones a pris 0,56% à 23.883,09 points. Le Nasdaq a gagné 1,13% à 8.809,12 points. Le S&P 500 a engrangé 0,90% à 2.868,44 points. ​