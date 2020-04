Le secteur des soins de santé freine Wall Street

La Bourse de New York a clôturé en baisse mardi, les scientifiques ayant mis en garde contre une forte augmentation des décès dus aux coronavirus aux États-Unis si les États levaient trop rapidement les mesures de confinement. Le Dow Jones a perdu 0,13% à 24.101,55 points. Le Nasdaq a reculé de 1,40% à 8.607,73 points. Le S&P 500 a lâché 0,52% à 2.863,39 points.

De leur côté, les actions du secteur de la santé ont chuté après une alerte sur les ventes de Merck. Le fabricant de médicaments a cédé 3,33% après avoir déclaré qu'il s'attendait à ce que l'épidémie réduise ses ventes de 2020 de plus de 2 milliards de dollars, la forte baisse des visites dans les cabinets médicaux ayant un impact très lourd. L'indice S&P 500 des soins de santé a reculé de plus d’1%, pour la première fois en cinq jours. Johnson & Johnson a perdu 1,94%, tandis que United Health a reculé de 1,92%.

Microsoft et Amazon ont, eux, cédé respectivement 2,44 et 2,61%, les investisseurs enregistrant des bénéfices à l'entame de la plus grosse semaine de résultats du premier trimestre pour les entreprises technologiques.