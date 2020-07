Le secteur des ventes de détail voit ses résultats salués

Kering, Puma et Next ont vu le cours de leur action bondir après la publication de résultats meilleurs que prévu. Les groupes ont profité de la vente en ligne.

Les titres des groupes de ventes de détail se sont démarqués ce mercredi, journée chargée en résultats d'entreprises. Kering a bondi de plus de 4%, Puma de 3% et de 6% après la publication de leurs chiffres trimestriels. Kering, le propriétaire de la marque Gucci, a fait état d'une "reprise encourageante", notamment en Asie-Pacifique, son marché-clé. "Nous avons résisté à ce que nous espérons être le pire de la crise", a déclaré Jean-François Palus, directeur général adjoint de Kering, lors d'un appel avec des analystes. "L'appétit des milléniaux et de la génération Z ne diminue pas."

Next a dépassé les attentes grâce à des ventes en ligne et une surperformance de ses magasins qui ont rouverts. Simon Wolfson, le patron de la société, a déclaré que les ventes ont été soutenues par les Britanniques qui ont annulé leurs vacances et dépensent plus pour les vêtements.