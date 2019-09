Le secteur pharma reprend du poil de la bête

Wall Street a terminé la semaine dans le rouge vendredi, affaiblie par l'annonce que des responsables chinois qui devaient se rendre dans des fermes du Montana et du Nebraska avaient finalement renoncé à leur déplacement.

Après une ouverture dans le vert, la Bourse de New York a péniblement gardé la tête en territoire positif grâce à la bonne tenue du secteur de la santé. Mais à mi-séance, les indices ont subitement glissé sous l’équilibre. En cause, encore et toujours le différend commercial sino-américain.