Le secteur techno mène la tendance (débriefing actions européennes)

Les principaux indices actions en Europe ont clôturé en hausse ce lundi, les investisseurs se focalisant sur la vague de résultats d'entreprises et faisant fi des inquiétudes grandissantes autour du nouveau coronavirus et de son impact économique. L'injection de 1.200 milliards de yuan de liquidités par la Banque centrale de Chine a "stimulé les marchés boursiers", a noté Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

Le Footsie britannique a progressé de 0,67%, le Dax allemand de 0,49% et le Cac 40 de 0,45%. L'indice paneuropéen Stoxx 600 a de son côté grimpé de 0,25%, plombé ses valeurs cycliques comme les matières premières (-0,77%) et l'énergie (-1,14%).

Le compartiment technologique (+1,63%) a signé la plus forte hausse sectorielle, grâce à l'envol d'Ingenico (+17,16%). Son concurrent Worldline (+0,47%) a annoncé le rachat amical de la société française pour 7,8 milliards d'euros afin de créer le quatrième acteur mondial sur le marché des services de paiements. Les actionnaires d'Ingenico recevront 11 actions Worldline et 160,50 euros en numéraire contre 7 actions Ingenico. A l'issue de l'opération, les actionnaires de Worldline détiendront 65% et ceux d'Ingenico 35% du groupe combiné.