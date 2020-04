Le secteur technologique mieux armé face à la crise

Indispensables

Toutefois, toutes les sociétés du secteur ne sont pas logées à la même enseigne. Au sein de l'indice FANG, Tesla, Netflix , Nvidia et Amazon affichent une progression de plus de 14% depuis le début de l'année, alors que les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook ont reculé de plus de 14% et Alphabet , maison-mère du moteur de recherche sur internet Google, a perdu plus de 9%."Les sociétés comme Google et Facebook tirent 80% de leurs revenus de la publicité en ligne, qui souffre en ce moment. On ne tournera plus à une croissance de 20% par an cette année-ci. Cela a poussé les analystes à abaisser drastiquement leurs prévisions de bénéfices pour ces sociétés. Je n'ai jamais vu ça de ma vie", commente Johan Vanderbiest. "Des révisions à la baisse des bénéfices ont aussi eu lieu pour les semi-conducteurs, le hardware, mais moins pour les logiciels qui ne sentent pas directement l'impact de la pandémie" ajoute-t-il.