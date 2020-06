Le sort de Wirecard est remis en question

Le titre Wirecard a continué de s'effondrer ce vendredi après l'annonce, la veille, du report de la publication de ses comptes, pour la quatrième fois. La firme de consultance Ernst & Young a refusé de certifier le bilan 2019 de la fintech car le flou demeure autour d'une somme de 1,9 milliard d'euros à l'actif de comptes sous séquestre, servant à acheminer les paiements de clients et de commerçants.

Wirecard évoque la possibilité de "tromperies" et jette en pâture "deux banques asiatiques" où ces comptes seraient hébergés. Mais ce vendredi, deux banques philippines, BDO et BPI, ont déclaré que la société ne faisait pas partie de leurs clients. "Le document affirmant l'existence d'un compte Wirecard auprès de BDO est un document falsifié et porte des signatures falsifiées d'agents de banque", a déclaré BDO. "L'affaire a déjà été signalée au Bangko Sentral ng Pilipinas", a ajouté BDO dans un communiqué, faisant référence à la banque centrale des Philippines.