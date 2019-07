Le soufflé retombe pour Ontex | Befimmo dégradée | "Target" relevé pour UCB (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Proximus et AB InBev reculent de 0,5%.

Aperam , pour sa part, est en tête des hausses (+1,5%) malgré la baisse de l’objectif de cours d’un broker. Le spécialiste de l’inox est suivi par ING (+1,2%) et Umicore (+1%).

A l’autre extrême, on trouve Befimmo qui cède 2,7%. Un analyste est passé à "réduire" sur la valeur et a abaissé son objectif de cours. Asit Biotech recule de 2,3% et Mithra de 1%.