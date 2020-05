Le spectre d'une déflation effraye Wall Street

La Bourse de New York a clôturé en baisse ce mardi, alors que la crise du coronavirus a entraîné la plus forte baisse des prix à la consommation aux États-Unis depuis la Grande Récession. La chute de la demande d’essence et de services, y compris les voyages aériens, en est la principale explication. Le Dow Jones a perdu 1,89% à 23.764,78 points. Le Nasdaq a cédé 2,06% à 9.002,55 points. Le S&P 500 a lâché 2,05% à 2.870,12 points.