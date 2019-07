Le tiercé gagnant: Umicore, Ontex et Solvay | Retour à l'écurie pour Aperam et WDP (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Umicore , Ontex et Solvay réagissent très bien à la publication de leurs résultats du 2 e trimestre avec des bonds respectifs de 10,5%, 10,7% et 4,4%.

Par contre ceux d’Aperam et de la SIR WDP ont reçu un accueil plus froid. L’action du premier se contracte de 2,1% et celle du second de 1,5%. WDP va diviser son action par sept.