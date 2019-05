Le titre Casino s'envole

Procédure de sauvegarde

Pour rappel, la procédure de sauvegarde a pour objectif de laisser à une entreprise le temps de réaménager son endettement et d'assurer ainsi sa pérennité. Rallye, qui ploie sous une dette de 2,9 milliards d'euros, et les autres holdings la chapeautant ont chacune obtenu jeudi l'ouverture d'une telle procédures pour une période de six mois. Le remboursement de leurs dettes est donc gelé pour cette période et deux administrateurs judiciaires ont été nommés par le tribunal.