Le titre Celyad chute après de nouveaux résultats cliniques

La biotech a présenté de nouveaux résultats cliniques du programme CYAD-01 pour la LMA et le MDS. Le titre signe le plus fort recul de la Bourse de Bruxelles.

Les analystes n'ont pas revu leur recommandation sur le titre suite à cette présentation. Chez Degroof Petercam , l'analyste Stéphanie Put conserve sa recommandation à "acheter". "Le traitement phare CYAD-01 pour la LMA est le plus important à notre vue, car il s'adresse à une population de patients très peu desservie. Les résultats THINK indiquent qu'une dose plus intense ne met pas en péril la sécurité et la tolérance du produit. Les résultats DETHINK montrent le potentiel du produit lorsqu'il est combiné avec la lymphodéplétion. Des avancées supplémentaires dans ces programmes fourniront une meilleure vision sur le dosage du traitement de la LMA", indique-t-elle.

Chez KBC Securities, les analystes Sandra Cauwenberghs et Lenny van Steenhuyse conservent aussi leur recommandation à "acheter". "La population de patients pour la LMA et le MDS que vise Celyad se trouve au dernier stade de la maladie, et donc, en optimisant le régime de traitement pour équilibrer son efficacité en augmentant le dosage et en le combinant avec une chimiothérapie est difficile et demande un réglage prudent", écrivent les analystes dans une note.