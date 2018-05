Le titre Ontex bondit suite à son regroupement au Brésil

Le titre Ontex a signé ce mardi la meilleure progression du Bel 20 . Il a a gagné 8,47% à 24,6 EUR. L’action a profité de l’annonce faite par le spécialiste des produits d’hygiène personnelle jetables d’ un regroupement de ses activités au Brésil . Il va transférer son unité de production d’Aparecida de Goiâna vers son site de Senador Canedo situé, lui aussi, dans l’État du Goias. Ce transfert va engendrer une charge non récurrente avant impôts de jusqu’à 30 millions d’euros en 2018 , dont 10 millions environ sous la forme de cash. Il devrait ensuite générer des économies annuelles récurrentes de 7 millions d’euros au niveau de son bénéfice avant taxes et intérêts.

Ce déménagement a été décidé après une analyse approfondie et tenant compte de l’intérêt de rassembler toute la production sur un seul site où il est possible de mettre en place des procédures et des technologies efficaces, explique le groupe coté sur Euronext Bruxelles dans un communiqué.

Le groupe avait déjà laissé présager une telle opération lors de la présentation de ses résultats du premier trimestre. Il avait précisé que ses priorités pour cette année reposent entre autres sur la réalisation d’améliorations durables au Brésil (qui représente 8% de ses ventes). La société avait toutefois indiqué s’attendre à une croissance de ses revenus "low single-digit" pour 2018. Le groupe anticipe que les marges de son bénéfice ajusté avant taxes, intérêts et amortissement au second semestre seront plus basses d’une année sur l’autre avant de s’améliorer ensuite. Ontex souffre des coûts de matières premières élevées, des effets de change volatils et négatifs et d’une pression sur les prix, particulièrement dans la division "Babycare".