Le transport et l'automobile touchés (Débriefing actions européennes)

Les Bourses européennes ont terminé en fort recul en raison de la propagation de l'épidémie de coronavirus. Easyjet, Ryanair et Air France-KLM signent les plus fortes baisses.

À Paris, l’indice CAC 40 a lâché 3,94%. À Francfort, le Dax a perdu 4,04% et à Londres, le FTSE a reculé de 3,5%.

L’indice EuroStoxx 50 de la zone euro a abandonné 4,04%, le FTSEurofirst 300 3,77% et le Stoxx 600 3,84%.

La Bourse de Milan a chuté pour sa part de 5,45% après l’annonce par la Rai d’un quatrième décès en Italie, où les autorités s’efforcent de contenir la propagation du virus qui a contaminé plus de 150 personnes, confinant les localités les plus touchées et annulant ou reportant les manifestations publiques, comme le carnaval de Venise.