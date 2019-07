"Leffe-toi et marche": AB InBev en mode grimpette | UCB déçoit le marché (+Briefing)

Ouverture positive ce jeudi matin sur les Bourses européennes où les regards sont tournés vers la BCE qui doit se prononcer sur sa politique monétaire.

• Euronext Bruxelles

Nouvelle belle hausse pour AB InBev (+3,9%) après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. En une semaine, le titre a grimpé de 13%. Barco progresse de 1,4% et Umicore de 1,1%.

Hors Bel 20, les biotechs Asit et Celyad se distinguent avec des gains respectifs de 6,4% et de 3,2%. Hamon prend 3,6% et Sipef 3,2%.