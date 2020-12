Les 10 actions favorites de la bible des investisseurs US

Comme c'est devenu désormais une tradition, le Barron's, l'hebdomadaire financier américain de référence, a sélectionné dix valeurs qui devraient se démarquer en 2021.

Comme chaque année depuis maintenant onze ans, le Barron’s, la bible hebdomadaire des investisseurs américains, publie la liste de ses 10 actions favorites pour les douze mois à venir.

Pour 2020, la revue bat sa coulpe. Sa sélection a dégagé un return moyen de 9,9% depuis la parution de la liste mi-décembre 2019 alors que l’indice S&P 500 a grimpé de 17% sur l’ensemble de l’année peut-on lire sur MarketWatch.

L’année qui s’achève aura été marquée par une très forte disparité entre les stratégies de croissance et de valeur note le site, les actions de la première catégorie bondissant de 31% de dividendes inclus et celles de la seconde reculant de 1% et cela au sein du S&P 500.

Cette sélection pour 2021 présente un beau potentiel de croissance tout en offrant une certaine protection à la baisse

La performance du panier de titres du Barron’s a été plombée par la chute de 34% de Royal Dutch Shell et les baisses de Viacom et de United Technologies alors que Dell (+50%) et Alphabet (+31%) ont été les grands gagnants.

À la traîne en 2020

Pour 2021, la liste comprend deux valeurs déjà sélectionnées en 2020 (Alphabet et Berkshire Hathaway) et huit nouvelles: Apple, Coca-Cola, Eaton (conglomérat industriel), Goldman Sachs, Graham Holdings ("une version miniature de Berkshire Hathaway"), Madison Square Entertainment, la pharma Merck et Newmont (mines d’or).

Beaucoup de ces actions ont été à la traîne du marché cette année et paraissent bon marché en termes de bénéfices, de dividendes et valeur d’actif, remarque MarketWatch.