Les 11 actions de KBC pour traverser le krach

KBC Securities a identifié 7 actions belges et 4 néerlandaises qui devraient résister à la crise actuelle.

KBC Securities a identifié dans son univers Benelux 11 actions de sociétés qui sont bien positionnées pour résister à la tempête actuelle qui secoue les marchés mondiaux.

Après Kepler Cheuvreux et Degroof Petercam, c’est au tour de KBC Securities de passer au crible les actions du Benelux que ses analystes couvrent pour détecter celles qui sont susceptibles de résister au mieux à la tempête actuelle.

Le broker prévient d’emblée. La dissémination rapide du Covid-19 à travers la planète a provoqué des ventes massives sur les marchés financiers avec des niveaux de volatilité extrême. "Nous nous attendons à ce que cela continue dans les prochains jours et semaines, malgré les politiques monétaire et fiscale agressives annoncées par des banques centrales et des gouvernements."

Cela dit, KBC a tenté de distinguer quelles actions ont été touchées trop fortement depuis le début du krach et celles qui, peut-être, ne l’ont pas été assez. Pour opérer sa sélection, il a tenu compte, entre autres, de la capacité des sociétés à adapter rapidement leur base de coûts et à couper dans leur dépenses. Il a également identifié celles qui pourraient avoir besoin de réduire ou de passer leur dividende et celles qui vont devoir refinancer leur dette prochainement.

Le onze de base de KBC

Sur les 11 valeurs retenues, sept sont belges et les quatre autres néerlandaises (ASMI, Basic-Fit, Grandvision et HAL). Voici les actions cotées à Bruxelles et quelques commentaires de KBC sur chacune d’elles.

→ AB InBev : Le broker table désormais sur une baisse de 10% de l’Ebitda pour 2020 ce qui signifie que le ratio dette net/Ebitda pourrait atteindre 4,4. Mais pas de danger pour le bilan, rassure-t-il, le brasseur disposant de 16 milliards de dollars de liquidités ce qui devrait suffire pour affronter toutes les échéances jusqu’en 2024. KBC conseille de profiter des incertitudes à court terme pour renforcer ses positions.

→ Barco dispose d’une position cash nette de 250 millions d’euros. Le groupe sera touché durement dans sa division "loisir" mais une partie de ses ventes viennent aussi du "healthcare" et bien que les revenus issus de Clickshare seront impactés, l'intérêt des avantages des systèmes de conférence croît a remarqué KBC.

→ L’action de D’Ieteren a été victime d’une réaction exagérée comparée à l’exposition économique du groupe au virus. La trésorerie tourne autour de 1,4 milliard d’euros. La chute de 40% du titre implique que le marché pense que les participations dans Belron, Auto et Moleskine ont perdu 80% de leur valeur estime KBC.

→ Après avoir payé certains coûts, Kinepolis disposera de 120 millions d’euros de cash à la banque. Avec un "cash burn" mensuel de 6 millions à 10 millions, le groupe peut survivre longtemps. Kinepolis a une très longue maturité pour sa dette (en moyenne 6 ans), ajoute KBC et le premier remboursement (61 millions) est seulement prévu pour 2022.

Vue en plein écran Les actions qui ont été touchées mais qui ne sont pas exposées.

→ Orange Belgium . Pendant les récessions et les marchés baissiers, les opérateurs télécoms ont montré leur valeur, et nous ne pensons pas que cela devrait être différent cette fois-ci, estime le broker. Orange Belgium a un bilan sain, peu de dettes et une solide génération de cash. L'entreprise a toutefois un levier d'exploitation élevé qui peut avoir une incidence sur l'entreprise lorsque les ventes baissent.

16 milliards de dollars AB InBev dispose de 16 milliards de dollars pour faire face à ses échéances de dettes.

→ Les analystes maison estiment que grâce au Cimzia, au Vimpat mais aussi à l’Evenity et au bimekizumab, UCB est protégé pour deux ans contre un ralentissement économique provoqué par le coronavirus. Une petite note de prudence toutefois pour 2023 et au-delà. "Globalement nous constatons une gestion solide de la performance pour protéger l’entreprise des vents contraires à venir dans le secteur."