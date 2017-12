Les 15 actions favorites de KBC pour 2018

En 2017, la sélection de KBC Securities a affiché une performance globale de 14%, soit 2% de mieux que le Bel 20. Découvrez, aujourd'hui, la nouvelle "top picks list" du broker pour 2018.

KBC Securities a dévoilé sa sélection d’actions belges et néerlandaises qui partent favorites pour 2018. Celles choisies pour 2017 ont affiché une belle performance avec un gain global de 14%, soit un niveau supérieur de 2% au Bel 20 et de 0,7% à l’EuroStoxx 50 mais inférieur de 2,6% à l’AEX.

Les choix particulièrement judicieux de KBC pour 2017 se sont révélés être Refresco (+46%), TKH Group (+43%), Galapagos (+37%), Aedifica (+20%) et NN Group (+17%). Il n’y a pas eu de catastrophe dans cette sélection, le plus mauvais choix s’étant porté sur Econocom (-12%). En ce qui concerne les "small caps", c’est Recticel qui a décroché la palme (+33%) et Nyrstar qui a le plus démérité (-23%).

Cinq nouvelles têtes

Cela n’empêche pas les analystes de reprendre cette dernière dans leur "top picks list" pour 2018. Pour eux, le leader mondial du zinc va profiter, l’an prochain, d’une combinaison de fondamentaux robustes du marché du zinc, de la production croissante des mines et du démarrage réussi de Port Pirie.

Quatre autres valeurs favorites de 2017 se retrouvent également dans la nouvelle sélection. Il s’agit d’AB InBev qui a signé un parcours boursier très décevant ces derniers mois (-3,2%), d'Ahold Delhaize (-1,6%) dont le cours a enfin pris un peu d’altitude ces dernières semaines grâce aux résultats d’un concurrent américain, de NN Group et de Galapagos qui est la seule biotech à figurer parmi les coups de cœur du broker, à l’exception de Mithra qui figure dans la sélection des petites valeurs.

Dans un secteur connexe, les biopharmas, KBC a sélectionné UCB. Il s’attend à voir une croissance continue dans les principaux produits de la société et met en avant les progrès constatés avec le Bimekizumab.

Le spécialiste des semi-conducteurs pour le secteur automobile, Melexis fait également son entrée avec un objectif de cours relevé à 92 euros contre 90 euros avant. "L’entreprise est non seulement bien positionnée avec sa technologie mais dispose également d’un avantage compétitif dans le marché en croissance des voitures autonomes" justifie KBC.

Pour être complet on signalera également la présence du groupe immobilier VGP dont le flottant a été récemment élargi par une offre secondaire de titres et celles des néerlandaises SBM Offshore et Aegon.





KBC mise sur Balta

Au rayon des plus petites capitalisations, le choix du broker s’est notamment porté sur le producteur de tapis Balta dont l’action a chuté de 40% par rapport à son prix de souscription lors de son entrée en Bourse en juin dernier. Il estime que la valorisation connaît une décote significative par rapport ses concurrents.

Mithra (déjà mentionnée plus haut), le spécialiste de services informatiques RealDolmen, le producteurs de textiles techniques Sioen et le groupe de plantations Sipef complètent la sélection pour les "small caps".

Et vous, quelles sont vos valeurs belges préférées pour 2018?