Les 5 actions préférées d'Alexander Roose

1) Beazley

Beazley est un assureur spécialisé qui fait partie du syndicat Lloyds of London . L’entreprise est bien positionnée dans le secteur de l’assurance contre les cyber-risques (part de marché de près de 10%) mais récemment, l’entreprise a dû payer des dédommagements plus élevés qu’attendu à cause de son exposition au secteur évènementiel . Cette situation a affaibli la position capitalistique de l’entreprise (une augmentation de capital a entretemps eu lieu). L’année 2021 offre cependant de meilleures perspectives sous la forme de prix attrayants et de normalisation de la crise du coronavirus.

2) Hong Kong Exchanges & Clearing

Hong Kong Exchanges and Clearing est un acteur de premier plan dans le secteur boursier et des chambres de compensation (clearing houses) pour actions, obligations, produits indiciels et produits dérivés. Les bourses bénéficient de ce que l’on appelle un "effet de réseau" à cause de l’effet auto-renforçateur du nombre d’investisseurs négociant en bourse et de la quantité de produits proposés. Les volumes ont fortement augmenté sur HKEX à cause du nombre croissant d’IPO et de cotations secondaires d’entreprises chinoises. Grâce au programme CONNECT (pour actions et obligations), le nombre d’investisseurs négociant des actions A (qui sont cotées sur les bourses domestiques chinoises) ou des obligations chinoises augmentent, ce qui renforce encore l’effet de réseau.