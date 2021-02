Les 5 actions préférées d'Augustin Picquendar

Augustin Picquendar est co-gérant de la gamme évolutive chez DNCA Investments. Ses cinq actions préférées sont: DSV Panalpina, Covestro, ASML, Worldline et AstraZeneca.

1) DSV Panalpina

Avec l’explosion de l'e-commerce, puis la pandémie, et plus récemment, avec le triplement du prix d’un conteneur Asie-Europe, la fiabilité de la chaîne logistique est devenue, non seulement, un avantage stratégique et compétitif, mais aussi un enjeu de survie pour les entreprises.

Le rapprochement entre DSV et Panalpina a créé un nouveau leader best-in class des solutions logistiques . L’excellence opérationnelle du nouveau groupe devrait lui permettre de continuer à croître plus vite que son marché. Surtout son modèle capitalistiquement peu intense lui assure une performance financière hors normes avec croissance annualisée de son flux de trésorerie libre de 12% par an depuis 2005.

Outre la performance organique, la croissance bénéficiaire s’appuie sur une gestion irréprochable des acquisitions. Il reste, à ce titre, un potentiel significatif d’économies d’échelles à réaliser dans le secteur encore fragmenté de la logistique dans l’hémisphère nord.

2) Covestro

Peu connus des consommateurs, les produits de Covestro sont pourtant utilisés tous les jours dans le monde entier. Matériaux d’ameublement, mousses d’isolation du bâtiment, polymères absorbant les chocs et réduisant le poids des véhicules électriques: les marchés finaux sont équitablement répartis entre l’Asie, les États-Unis et l’Europe.

Covestro profitera de la reprise économique et de l’inflation grâce à sa capacité à répercuter à ses clients industriels la hausse des prix des matières premières. L’offre de produits innovants, avec une empreinte écologique réduite, renforce la compétitivité de ce leader mondial de la chimie. Malgré la crise pandémique, cette société cyclique a généré de la trésorerie en 2020. Avec un rendement du Free Cash Flow de 7% pour 2021, la résilience du modèle est encore mal appréciée par le marché.

3) ASML

ASML est un actif unique et stratégique qui profite de l’environnement actuel avec l’accélération de la croissance dans le secteur des semi-conducteurs. Ce secteur domine ce début d’année avec la pénurie de semi-conducteurs qui touche l’automobile, et le boom des commandes pour la 5G et suite à la généralisation du télétravail.

Les géants du secteur, comme Samsung et TSMC, devraient d'ailleurs de nouveau augmenter leurs budgets d'investissements en 2021 (Capex) et potentiellement bénéficier de l’outsourcing partiel d’Intel pour ses nœuds les plus avancés. Ceci devrait, selon nous, permettre au groupe de se montrer incrémentalement plus positif dans sa communication sur 2021 et de continuer de nourrir le sentiment positif autour du titre.

Vue en plein écran Une ligne de production dans l'usine d'ASML à Veldhoven (Pays-Bas). ©Bloomberg

4) Worldline

L’acquisition d’Ingenico solidifie la position de Worldline en tant qu’acteur européen du paiement. Nous prévoyons une croissance du chiffre d’affaires de 7% soutenue par les synergies découlant de l’opération Ingenico contribuant à générer de la croissance.

Parallèlement, Worldline procède à un examen stratégique de ses activités des terminaux de paiements. Nous estimons que les terminaux ont contribué à 30% du chiffre d’affaires du groupe 2019. Dans un scénario où elle vend l’activité, Worldline offrirait un profil de croissance de 9% d'ici 2024.

Les opérations M&A (fusions/acquisitions) ont été au cœur de la stratégie du groupe et nous pensons qu'il restera actif dans ce secteur à l’avenir. Worldline se traite à 24 fois ses bénéfices, ce qui semble une valorisation cohérente au vu du profil de croissance du groupe.

5) AstraZeneca

Le sentiment négatif autour du vaccin anti-Covid d'AstraZeneca et la digestion par le marché de l’acquisition d’Alexion ont reconstitué du potentiel de hausse. Dans le même temps, les perspectives de la société n’ont jamais été aussi bonnes grâce à la vigueur et à la diversification de l’ensemble de son portefeuille.

Nous attendons une croissance du BPA (bénéfice par action) de 23% par an entre 2020 et 2024 soit plus de trois fois la croissance du secteur pharma européen. Aujourd’hui, en intégrant Alexion à partir du quatrième trimestre, AstraZeneca ne se paye plus qu'avec 3% de prime par rapport à la moyenne du secteur, alors qu'elle avoisinait les 50% l’été dernier.