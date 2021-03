Les 5 actions préférées d'Emmanuel Caudron

Emmanuel Caudron est financial analyst chez Quaestor. Ses cinq actions préférées sont: Mercell, Interpump, Alibaba, Chegg et Adesso.

1) Mercell

Pour augmenter la transparence, les règlementations européennes obligent les autorités (locales) à rendre publiques les adjudications à partir d’un certain montant. La société norvégienne Mercell est active dans les adjudications en ligne et propose une plateforme digitale sur laquelle d’une part les pouvoirs publics se comportent automatiquement en conformité avec les règles en vigueur, et d’autre part les candidats fournisseurs reçoivent une notification lorsqu’une adjudication intéressante est lancée. Après quelques acquisitions réussies, Mercell est devenu le principal acteur du secteur en Scandinavie et souhaite désormais se consolider davantage dans le reste de l’Europe. Même sans acquisitions, le management aspire à une croissance de 30%.

2) Interpump

Leader mondial du marché des pompes à haute pression, entre autres pour les véhicules de lutte contre les incendies, Interpump vend des composants et systèmes hydrauliques permettant de réguler les fluides. Ces produits sont utilisés dans l’industrie alimentaire, dans le secteur chimique, mais aussi par les constructeurs de camions. Bien que l’entreprise italienne ait été touchée par la pandémie de coronavirus, la reprise des marchés finaux semble s’être amorcée. Le management a déjà annoncé son intention d’utiliser ses généreux cash flows et son bilan sain pour réaliser de nouvelles acquisitions. En cas de reprise éventuelle de l’inflation, Interpump peut rapidement répercuter la hausse des prix sur ses clients.

3) Alibaba

Vue en plein écran ©Bloomberg

Via ses sites internet Tmall et Taobao et ses 900 millions d’utilisateurs, le détaillant en ligne chinois est le plus important acteur du commerce en ligne de toute l’Asie. Par ailleurs, Alibaba détient une solide position dans les services de cloud et la livraison de repas. Tous ces éléments lui permettent d’être bien positionné pour profiter du doublement attendu de la taille de la classe moyenne chinoise au cours des dix prochaines années. Fin 2020, l’action s’est retrouvée sous pression à la suite de l’annulation de l’introduction en bourse de la filiale Ant Group en plus d’une enquête sur sa position monopolistique. Tout éclaircissement dans ce dossier pourrait donner le coup de pouce nécessaire à la remontée du cours, après son plus bas historique actuel.

4) Chegg

Grâce à la plateforme en ligne de la société américaine Chegg , les étudiants peuvent demander des explications, poser des questions ou faire des exercices sur de nombreux sujets académiques. Grâce aux dizaines de millions de questions déjà reçues par l’entreprise, elle dispose aujourd’hui d’une énorme base de données, qui permet aux utilisateurs de recevoir rapidement une réponse à leurs questions, ce qui représente un avantage concurrentiel énorme. L’élargissement des activités de formations en ligne, une nouvelle formule d’abonnement et l’expansion internationale du groupe lui assurent une croissance certaine pour de nombreuses années. La récente correction subie par les actions technologiques comme Chegg a ramené la valorisation de l’entreprise à un niveau acceptable.

5) Adesso