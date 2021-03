Les 5 actions préférées de Charles Estourgie

Charles Estourgie est gestionnaire chez Evaluation Management Capital. Ses cinq actions préférées sont: D'Ieteren, JustEat Takeaway, Fagron, Sligro et Exasol.

1) D'Ieteren

La principale activité de D’Ieteren est de loin Belron (Carglass). L’entreprise est également active dans l’importation et la distribution de véhicules Volkswagen en Belgique.

Belron affiche une forte croissance, ce qui s’explique par l’augmentation du remplacement des vitrages appelés "ADAS" (vitrages automobiles équipés de capteurs et de caméras). Ces vitrages offrent de meilleures marges en raison de la complexité de leur installation et de leur prix de vente élevé.

Les perspectives du groupe pour les prochaines années sont positives étant donné que les vitrages ADAS seront bientôt obligatoires dans les nouvelles voitures. D’Ieteren dispose en outre d’abondantes liquidités.

2) Just Eat Takeaway

Just Eat Takeaway.com est une des plus importantes plateformes en ligne pour la commande et la livraison de repas. L’entreprise connaissait déjà un développement rapide avant la crise du Covid-19. Avec la pandémie, une partie de la fourniture de repas aux entreprises a temporairement été mise à l’arrêt, mais ce ralentissement a été largement compensé par la hausse des livraisons à domicile.

Ces dernières années, JustEatTakeway.com a consolidé sa position en Israël, en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis. L’intégration se déroule selon les plans et les programmes d’investissement ont permis à l’entreprise de renforcer ses parts de marché.

Vue en plein écran Just Eat Takeaway a vu ses livraisons à domicile grimper depuis le début de la crise sanitaire. ©ANP

3) Fagron

Fagron est actif au niveau international dans le domaine des préparations pharmaceutiques et compte parmi ses clients des hôpitaux, des pharmacies et des cliniques.

Ces dernières années, sous la direction de son actuel CEO, Fagron a investi massivement dans le développement de ses propres marques, dans l’élargissement de sa gamme de produits et dans une usine dédiée aux préparations stériles pour les hôpitaux aux États-Unis.

Ces différents éléments devraient accélérer la croissance de l’entreprise au cours des prochaines années et améliorer encore les marges. La croissance des bénéfices est prévisible et l’entreprise génère d’abondants cash flows, ce qui lui permet d’envisager d’accélérer sa croissance externe par le truchement d’acquisitions stratégiques.

4) Silgro

Sligro Food Group approvisionne ses clients néerlandais et belges à partir de ses centres de distribution et exploite également des magasins de gros en libre service.

En tant que fournisseur de l’horeca et d’entreprises de catering, Sligro traverse une période difficile, mais la hausse des ventes dans les magasins en libre-service offre une compensation. Sligro a réussi à maintenir ses pertes de chiffre d’affaires totales dans des limites raisonnables et les coûts sont bien maîtrisés.

Les sites de distribution rachetés à Heineken sont aujourd’hui totalement intégrés. Dès que l’horeca rouvrira ses portes et que la situation se normalisera, Sligro pourra profiter d’une forte reprise de son chiffre d’affaires, tout en bénéficiant de sa politique de coûts saine.

Vue en plein écran Sligro Food Group approvisionne des clients aux Pays-Bas et en Belgique. ©ANP

5) Exasol

Exasol est un leader technologique mondial dans le domaine de l’analyse de données. Les sources de données ne cessent de s’étendre et il devient de plus en plus nécessaire de pouvoir modéliser et de prévoir plus, mieux et plus rapidement. Le marché de l’analyse des données n’est qu’au début d’une forte croissance.