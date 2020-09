Les 5 actions préférées de Christian Schmitt

Christian Schmitt est gestionnaire de portefeuille chez Ethena Independant Investors. Ses cinq actions préférées sont: Blackrock, Bunzl, Morningstar, TJX et Unilever.

1) Blackrock

Si l’on résume toutes les grandes tendances dans le secteur de la gestion d'actifs et que l'on en recherche le principal bénéficiaire, il s’agit de BlackRock . La plus grande société de gestion d'investissements publics au monde détient environ 6.000 milliards d'euros d’actifs sous gestion. Un volume important de ces actifs est géré par la marque iShares de BlackRock, qui est le premier fournisseur de fonds négociés en bourse (FNB). En outre, BlackRock est bien consciente de l'importance croissante des facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), où elle fait également preuve d'une forte dynamique d'acquisition d'actifs. En raison de ses économies d'échelle supérieures dans un environnement extrêmement sensible aux coûts, BlackRock est bien préparée pour réussir dans les années à venir.

2) Bunzl

Avec une capitalisation boursière d'environ 9 milliards d'euros, Bunzl PLC , qui est cotée à Londres, appartient davantage au deuxième rang d’actions européennes en termes d’envergure. Toutefois, en ce qui concerne la performance du cours sur les 25 dernières années, Bunzl joue sans aucun doute dans la Ligue des champions et surclasse facilement la plupart des actions d’indices bien connus. Bunzl se concentre sur la distribution de biens de consommation auprès de clients professionnels (B2B), par exemple en fournissant des articles de la vie courante à de grands hôpitaux, hôtels ou chaînes de restaurants. Vu qu’il s'agit principalement d'articles à bas prix tels que les serviettes en papier, Bunzl vit de la distribution de produits fabriqués en masse, en réalisant des économies d'échelle et en maintenant ainsi la concurrence à distance.

3) Morningstar

Peter Lynch, l'un des plus célèbres gestionnaires d'investissements de ces dernières décennies, avait l'habitude de conseiller aux gens d'investir dans ce qu'ils connaissent. Pour les personnes travaillant dans le secteur des investissements aujourd'hui, il est difficile d'ignorer les produits et services de Morningstar . Morningstar étend son champ d'action à tous les segments du marché, avec un succès croissant. Des ensembles de données privées, des analyses pertinentes, des recherches indépendantes et des stratégies d'investissement efficaces sont au cœur de la réussite de l’entreprise. Étant donné qu'il n'existe pas de rapport d'analyse officiel sur son titre, celui-ci continue de passer sous le radar de la plupart des gestionnaires d'investissement institutionnels et, de ce fait, pourrait être considéré comme un véritable joyau en matière d'investissement.

4) TJX

TJX est le détaillant de vêtements et de décoration intérieure à prix réduit leader aux États-Unis et l’entreprise ne cesse d’étendre sa présence dans le reste du monde. En Europe, elle opère principalement avec ses magasins TK Maxx et a encore de nombreuses possibilités de croissance pour l'avenir. Bien que l'entreprise ait été durement touchée par la pandémie de Covid-19 en raison des fermetures de ses magasins, cette dernière reste bien positionnée pour gagner des parts de marché en ces temps incertains. Avec un bilan solide et l'un des modèles d’entreprise de vente au détail les plus souples au monde, TJX devrait retrouver sa rentabilité élevée d'antan et poursuivre sa belle aventure sur le long terme après le Covid-19.

5) Unilever