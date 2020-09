Les 5 actions préférées de Hamish Chamberlayne

Hamish Chamberlayne est responsable des actions durables internationales chez Janus Henderson Investors. Ses cinq actions préférées sont: Marsh & McLennan, Salesforce, Schneider, Humana et Nintendo.

1) Marsh & McLennan

Marsh & McLennan est un fournisseur de services de gestion des risques, de conseil en matière de risques et d'assurance aux entreprises, aux gouvernements et aux particuliers dans le monde entier. Avec la croissance de l’économie numérique, les actifs immatériels tels que les réseaux, les relations avec la clientèle, les données et les marques ont gagné en importance et représentent désormais plus de 80 % de la valeur des entreprises du S&P 500. Parallèlement, des questions telles que la cybercriminalité gagnent en importance, portant atteinte aux clients et aux marques et engendrant de nouvelles réglementations. Les idées et les solutions de Marsh & McLennan aident les entreprises à gérer de nouveaux risques, ce qui sera le moteur d'une forte croissance à l'avenir.

2) Salesforce

Salesforce est une société globale de logiciels d'entreprise possédant une franchise de logiciels de gestion de la relation client (CRM) de premier plan. Salesforce a été un précurseur du modèle Software-as-a-Service sur le Cloud, permettant aux clients de transformer leur entreprise à l'ère numérique, tout en forgeant des relations plus approfondies avec leurs clients et en favorisant une allocation plus efficace des ressources. Plus de 90 % des budgets informatiques des entreprises étant encore consacrés aux applications patrimoniales (legacy), le modèle SaaS novateur de Salesforce a un énorme potentiel de croissance alors que les entreprises s'engagent dans la transformation numérique.

3) Schneider

Schneider est le leader mondial dans le domaine des appareils électriques et des technologies d'automatisation. Ses solutions EcoDesign et EcoStructure améliorent l'efficacité et réduisent l'intensité de carbone des activités de ses clients. L'entreprise prend des mesures significatives pour réduire sa propre empreinte, notamment en créant des produits électroniques qui fonctionnent à l'air pur plutôt qu'aux gaz à effet de serre (GES) nocifs. L'Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit que l'électricité à faible intensité de carbone représentera plus de la moitié de la production totale d'énergie d'ici 2040, ce qui nécessitera une électrification rapide de l'économie mondiale. La technologie de Schneider facilitera cette transition, entrainant ainsi une croissance constante de ses revenus au cours de la prochaine décennie.

4) Humana

Humana est une compagnie d'assurance santé dont l'objectif principal est de fournir des plans Medicare Advantage aux personnes âgées aux États-Unis. Elle est une pionnière en matière de soins intégrés, visant à réduire les coûts pour ses membres grâce à une meilleure prévention des problèmes de santé et à des programmes encourageant un mode de vie plus sain. Le vieillissement démographique fait en sorte que 10.000 personnes par jour atteignent l'âge de la retraite aux États-Unis, ce qui stimule la demande pour la solution novatrice et abordable Medicare Advantage de Humana. Humana continue d'investir pour améliorer et accroître sa part de marché dans Medicare Advantage, qui sera un moteur de croissance séculaire au cours de la prochaine décennie.

5) Nintendo

Nintendo est une société japonaise d'électronique grand public et de jeu vidéo. Dans son processus de conception, la société combine une solide gouvernance des produits et l’innovation afin de créer des produits attrayants, mettant l'accent sur le divertissement familial et l'interaction sociale. Son produit Labo a été intégré dans de nombreux programmes scolaires afin d’aider les enfants à développer leurs aptitudes en ingénierie et leur imagination. Nintendo embrasse la digitalisation par le biais de plans d'abonnement, de jeux mobiles et de téléchargements numériques, ce qui lui permet de rejoindre de nouveaux clients et d'approfondir les liens avec sa base d'utilisateurs actuelle, ce qui favorise une croissance constante et crée un modèle commercial plus résistant et récurrent.