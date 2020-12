Les 5 actions préférées de John William Olsen

John William Olsen est gérant du fonds M&G (Lux) Positive Impact. Ses cinq actions préférées sont: Safaricom, Quest Diagnostics, Rockwool, ALK-Abelló et SolarEdge.

1) Safaricom

Safaricom est la principale entreprise de télécommunications kényane et combine des caractéristiques défensives et de croissance. Son objectif est de contribuer à un mode de vie durable au Kenya en favorisant une meilleure inclusion financière.

Son système de paiement mobile M Pesa a touché près de 25 millions de Kényans qui, sans ce dispositif, n’auraient pas pu accéder à un compte bancaire en 2019. L'entreprise a fait bien plus que son devoir pendant la crise et en sortira probablement plus forte.

2) Quest Diagnostics

Quest Diagnostics est la plus grande chaîne de laboratoires cliniques aux États-Unis avec 9% de part de marché. Sa mission est de donner aux gens les moyens d'agir pour leur santé.

La société a agi exceptionnellement vite pendant la crise pour augmenter la capacité des tests Covid-19. Non seulement, la société a augmenté ses tests de 10.000 unités par jour en mars à 215.000 en novembre, mais elle a également développé un test sérologique d'une capacité de 250.000 par jour. Elle développe actuellement un dispositif d'autotest pour le Covid-19 sans l’intervention des cliniciens.

3) Rockwool

Rockwool est le leader européen de l'isolation en laine de roche durable, résistante au feu et thermiquement efficace. Il fabrique des produits d'isolation plus économes et favorise la construction de bâtiments plus durables et plus résistants aux risques liés au changement climatique.

En 2019, ces bâtiments ont permis d'économiser 201 millions de tonnes de CO2 sur toute leur durée de vie. Rockwool devrait bénéficier des mesures de relance des gouvernements et du "Green Deal" européen qui devrait dégager plus de 1.000 milliards d'euros sur dix ans dans des domaines tels que la rénovation des bâtiments.

4) ALK-Abelló

ALK Abelló est une entreprise pharmaceutique spécialisée dans la production de vaccins contre les principales allergies respiratoires. Elle se spécialise également dans la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies respiratoires, incluant potentiellement l'asthme.

La société traite actuellement 1,9 million de personnes et 30% de ses revenus proviennent d'un traitement pionnier et simple sous forme de comprimés. Étant donné qu'il faut généralement 10 ans pour que les patients atteints reçoivent une immunothérapie contre les allergies, ALK Abelló tente d'impliquer les patients plus tôt dans leur parcours allergique et vise à doubler le nombre de patients qu'elle traite dans les 7 à 8 prochaines années.

5) SolarEdge

SolarEdge est l’un des principaux fabricants mondiaux d'onduleurs solaires et de dispositifs de production d'énergie solaire et dispose de plus de 600.000 sites photovoltaïques (PV) SolarEdge dans 125 pays. En tant que leader mondial des technologies énergétiques intelligentes, SolarEdge favorise une consommation d'énergie plus efficace.

Avec le déploiement rapide du photovoltaïque, l'énergie solaire pourrait devenir la plus grande source de production d’énergie à faible émission de carbone d'ici 2040, date à laquelle la part de l'ensemble des énergies renouvelables dans la production totale d'électricité devrait atteindre 40%.