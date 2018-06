Les 5 actions préférées de Joost Olbrechts

Joost Olbrechts est gestionnaire chez Karakter Invest Kameleon Fund, une Sicav SIV de droit luxembourgeois.

E.ON

Le groupe allemand de services aux collectivités a annoncé en mars qu’il comptait réaliser un swap d’actifs avec RWE. E.ON se concentrera principalement sur la gestion du réseau électrique allemand, tandis que RWE deviendra surtout un producteur d’électricité. Le taux d’endettement d’E.ON devrait augmenter suite à cette transaction, mais ses activités devraient être nettement plus stables. C’est pourquoi ces "acteurs d’infrastructures" bénéficient généralement d’une meilleure valorisation sur le marché. Par ailleurs, nous nous attendons à une hausse du dividende pour les années à venir. La mise en place de cette opération pourrait prendre un an.

RTL

Le principal émetteur TV et radio d’Europe est très bien positionné en Allemagne, au Benelux, en France, en Europe de l’Est et en Espagne. Grâce à Fremantle, le groupe peut s’appuyer sur une maison de production qui réalise de nombreux programmes TV appréciés du public, comme American Idol. Suite notamment à la percée rapide de Netflix, les émetteurs de TV par câble ont besoin de ce type d’activité pour rester pertinents. Une vague de consolidation est par ailleurs en cours dans le secteur. RTL mise sur des comportements hybrides de la part des téléspectateurs: d’une part la télé gratuite grâce aux publicités, et d’autre part les abonnements qui permettent de regarder notamment des séries locales sans publicité.

China Cinda

Cet important gestionnaire de fonds chinois en difficulté cote aujourd’hui à environ 0,65 fois sa valeur comptable. Les autorités chinoises sont en train de nettoyer les bilans des crédits douteux. China Cinda est entre autres spécialisé dans le rachat à prix plancher de crédits douteux de banques, qu’il revend ensuite sur le marché ou qu’il restructure via entre autres des swaps de dettes contre des actions. Cette année, China Great Wall Asset Management, un concurrent de China Cinda, devrait faire son entrée en Bourse. Nous pensons que cette IPO pourrait relancer l’intérêt des marchés pour ce secteur.

Nordex SE

Nordex est un promoteur et producteur allemand d’éoliennes, principalement pour des parcs on-shore. L’entreprise bénéficie d’un bilan sain et se négocie à environ six fois l’ebitda attendu pour l’an prochain. La famille Klaten, un des principaux actionnaires de BMW, s’est délestée de la majeure partie de sa participation dans l’entreprise lors de la fusion avec la société espagnole Acciona. Cette année, elle a à nouveau légèrement augmenté sa position.

