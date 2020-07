Les 5 actions préférées de José Berros

José Berros est gestionnaire de fonds chez La Financière de l'Echiquier. Ses cinq actions préférées sont : Worldline, Cellnex, Croda, Britvic et Edenred.

1) Worldline

En tant que leader européen des services de paiement – un marché en forte croissance – Worldline s’appuie sur un modèle d’exploitation générant d’abondantes liquidités, ce qui lui permet de financer sa croissance externe. Le management s’est en effet fixé comme objectif de faire croître le groupe grâce à des acquisitions comme celles de la société suisse Six Payments en 2018 et d’Ingenico en 2020. A terme, le groupe français pourrait devenir lui-même la cible d’un candidat repreneur dans ce secteur en pleine consolidation.

2) Cellnex

En tant qu'exploitant espagnol d’infrastructure télécom, Cellnex s’est lancé dans la consolidation de tours télécoms sur le marché européen, à l’instar d’American Tower aux Etats-Unis. Ces trois dernières années, l'entreprise a réalisé des acquisitions et des investissements pour plus de cinq milliards d'euros en France, en Angleterre, en Suisse et en Espagne. Dans une seconde phase, le groupe pourrait jeter son dévolu sur l’Allemagne, l’Europe de l’est ou la Scandinavie. Les spéculateurs sont en embuscade: la famille Benetton, le principal actionnaire de Cellnex, a récemment été approchée par un fonds pour le rachat de sa participation.

3) Croda

Croda est un groupe chimique anglais spécialisé dans des composants pour les secteurs de la cosmétique et de la santé et dispose d’un vaste portefeuille de produits très rentables (marge opérationnelle de plus de 30% chaque année) grâce à leur qualité et leur caractère innovant. Les activités du groupe sont résilientes, en particulier dans la crise sanitaire que nous traversons. Au cours des prochaines années, l’entreprise pourrait se lancer dans d’importantes opérations de croissance externe.

4) Britvic

Britvic est un producteur de boissons non alcoolisées qui effectue l’embouteillage de Pepsi au Royaume-Uni et détient des marques de jus de fruits et de sirops en Angleterre, en France, au Brésil et en Irlande (FruitShoot, Teisseire, Maguary, etc.) Nous estimons que l’entreprise est bien gérée et se trouve aujourd’hui – après cinq années d’importants investissements – à la veille d’une période de forte hausse de la rentabilité et de génération d’abondantes liquidités. La baisse du cours suite à la crise du coronavirus représente une opportunité d’achat intéressante, car après la fin des mesures de quarantaine, l’entreprise devrait retrouver des niveaux d’activité proches de ceux d’avant-crise.

5) Edenred