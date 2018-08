Les 5 actions préférées de Kasper Elmgreen

Kasper Elmgreen est fund manager chez Nordea Asset Management.

Delivery Hero AG

Delivery Hero est une plateforme en ligne qui propose la livraison de repas préparés par des restaurants. Elle est surtout active sur les marchés émergents. L’entreprise est bien positionnée par rapport à la mégatendance mondiale "food delivery". À Hong Kong, certains appartements à la mode ne comprennent plus de cuisine! Par comparaison aux autres entreprises du secteur, la valorisation de l’action est intéressante, y compris si l’on tient compte du risque lié au caractère pionnier de l’activité. Delivery Hero représente une option intéressante pour les investisseurs qui souhaitent miser sur les changements d’habitudes de consommation dans les pays émergents.

Kerry Group

Le producteur d’ingrédients Kerry Group bénéficie de l’engouement des consommateurs pour les ingrédients naturels dans les produits alimentaires et les cosmétiques. Nous pensons que cette tendance va s’intensifier et aider la société à accélérer la croissance de ses bénéfices dans les prochaines années. Le marché n’a pas encore intégré la totalité de l’impact positif du changement de consommation au profit d’aliments sans additifs et nous nous attendons à un relèvement des attentes bénéficiaires, suivi d’une revalorisation de l’action.

GEA Group

GEA est un fournisseur allemand d’équipements pour des applications industrielles, pharmaceutiques et chimiques dans l’industrie alimentaire. À l’heure actuelle, le marché se concentre sur le court terme en raison de la faiblesse des prix des matières premières/produits laitiers, ainsi que de problèmes liés à la mise en place de son programme d’amélioration de l’efficience qui a généré des coûts excédentaires. GEA est bien positionné pour bénéficier des différentes tendances structurelles, comme la croissance démographique et la hausse du niveau de vie global des populations. À long terme, les marges devraient augmenter, ce qui fait de GEA un investissement intéressant.

Prudential

Prudential est un assureur actif à l’échelle mondiale, qui bénéficie de parts de marché importantes aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Asie. Nous pensons que l’action n’est pas correctement évaluée et qu’elle offre une des meilleures perspectives de rendement sur le marché européen des assurances. Les perspectives de croissance sont sous-estimées par le marché et nous nous attendons à une accélération du développement de Prudential en Chine et aux États-Unis au cours des cinq prochaines années. Nous expliquons notre position par l’ouverture progressive du marché chinois aux grands "savings providers" étrangers, et par l’adaptation longtemps attendue du marché américain à un nouveau cadre réglementaire pour la vente de produits d’épargne aux annuités variables.

Fineco Bank