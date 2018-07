Les 5 actions préférées de Luciano Diana

Luciano Diana est senior investment manager chez Pictet Asset Management. Voici ses actions de prédilection.

Aptiv

Aptiv est un intégrateur de technologies de premier plan dans le secteur automobile. Il conçoit et produit des architectures de réseaux, des plateformes de calcul avancées, et des logiciels pour voitures intelligentes. L’entreprise connaît une belle croissance grâce à une clientèle élargie. Depuis 2016, elle a enregistré l’équivalent de 23 milliards de dollars de nouvelles commandes. Les voitures électriques et autonomes poussent la croissance. La hausse annuelle organique du chiffre d’affaires devrait atteindre 5 à 7% et le bénéfice devait augmenter de 10 à 11% par an. L’amélioration des marges et les importants cash flows ne sont pas totalement intégrés dans le cours.

Ansys

Ansys est le plus grand "pure player" en matière de "computer aided engineering". L’entreprise crée des logiciels de simulation dans le secteur de l’ingénierie permettant d’anticiper le comportement de certains produits et de processus de production dans la réalité. Elle propose la gamme la plus complète de "simulation solvers" au monde, comme la mécanique des fluides, la mécanique structurelle et l’électromagnétisme. Les simulations jouent un rôle important dans l’amélioration de l’efficacité de matériaux de base, et la demande augmente fortement. Ansys pourrait croître de 10% par an et afficher la meilleure rentabilité du secteur, avec des marges ebit de 45% ou plus.

Cadence

Cadence est un important producteur d’"electronic design automation" (EDA). Ses outils numériques permettent d’automatiser la conception et le contrôle de puces électroniques de plus en plus complexes, petites et efficaces sur le plan énergétique. Le secteur EDA est concentré – à cause de seuils d’entrée élevés – et affiche une croissance annuelle de 8% grâce à une forte demande pour les semi-conducteurs. Parmi les clients de Cadence on trouve les principaux producteurs de semi-conducteurs ainsi que les géants d’internet et des réseaux sociaux, qui souhaitent développer leurs propres puces, découpées sur mesure. Le chiffre d’affaires de Cadence est très prévisible et le groupe génère d’importants cash flows.

Mondi

Mondi est un groupe intégré de production de papier et d’emballages, qui bénéficie d’une position de leader mondial dans le segment du papier kraft et de leader du carton ondulé en Europe de l’Est. La dynamique "offre-demande" dans le secteur de l’emballage est intéressante grâce à la croissance économique et l’émergence du commerce en ligne. Les tendances à la durabilité, comme la réduction du poids, le recyclage et le remplacement du plastique prennent de plus en plus d’importance. La prise de conscience à propos des emballages en plastique augmente. Mondi dispose d’un plan ambitieux d’augmentation de ses capacités. La gestion financière du groupe est exemplaire.

CHR Hansen