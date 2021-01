Les 5 actions préférées de Pascale Nachtergaele

Pascale Nachtergaele est gestionnaire de fonds chez Nagelmackers. Ses cinq actions préférées sont: Philips, Ahold Delhaize, UCB, Adidas et VGP.

1) Philips

Philips continue à faire partie de notre sélection. Le groupe est en pleine transformation, pour passer du statut de conglomérat industriel diversifié à celui de société spécialisée en technologie médicale. Le management améliore le mix d’activités, ce qui augmente l’exposition de Philips aux marchés en forte croissance et augmente ses revenus récurrents. La récente acquisition de la société américaine BioTelemetry, spécialisée dans la surveillance cardiaque à distance, s’inscrit parfaitement dans la stratégie de la division Connected Care du groupe. La vente de la division d’appareils ménagers est attendue au cours du second semestre et devrait être bénéfique pour la valorisation du groupe.

2) Ahold Delhaize

La crise du coronavirus a permis à la chaîne de distribution d’accélérer la hausse de son chiffre d’affaires et la tendance au shopping en ligne. Par ailleurs, Ahold Delhaize génère une des meilleures marges opérationnelles du secteur. L’optimisation (en cours) du système de distribution aux Etats-Unis doit permettre au groupe d’économiser 100 millions d’euros par an. Le groupe affiche un bilan solide et a annoncé un nouveau programme de rachat d’actions propres en 2021. L’action génère également un beau rendement du dividende. Ahold Delhaize se profile comme un candidat au rachat d’autres entreprises, en particulier aux Etats-Unis où le secteur est encore très fragmenté. Avec bol.com, le groupe possède également un joyau caché.

3) UCB

Le portefeuille actuel de produits du groupe pharmaceutique affiche aujourd’hui de très belles performances. De plus, UCB cueille les fruits d’un pipe-line bien fourni. Le groupe enregistre par ailleurs d’importants progrès avec des produits susceptibles d’être lancés dans les prochaines années et qui devraient compenser l’arrivée à échéance des brevets de médicaments existants. À court terme, nous attendons surtout l’augmentation du chiffre d’affaires du médicament Evenity (contre l’ostéoporose) et les nouveaux développements du bimekizumab, un traitement potentiel contre le psoriasis, qui a montré des résultats encourageants l’été dernier. Le récent recul de l’action représente une excellente opportunité d’achat.

4) Adidas

La crise du coronavirus a accéléré la transformation digitale du producteur d’articles de sport Adidas , ce qui ouvre de nouvelles opportunités de croissance. 2021 pourrait être l’année du retour de grands évènements sportifs. Ceux-ci sont susceptibles de pousser les consommateurs à renouveler leur équipement de sport. Pendant la journée dédiée aux investisseurs du 10 mars, un nouveau plan à cinq ans devrait être dévoilé par le groupe. Au cours des prochaines années, le management souhaite renforcer encore sa marque. La vente éventuelle de Reebok pourrait donner un coup de pouce au cours de l’action. Parmi les autres atouts du groupe, on trouve son excellent bilan et l’innovation.

5) VGP

VGP construit, gère et possède de l’immobilier logistique de très haute qualité. Le groupe profite à fond de la croissance du commerce en ligne. De plus, VGP dispose d’un important portefeuille de terrains à bâtir situés à des endroits très stratégiques, un véritable atout au vu de la pénurie de terrains dans le secteur. VGP souhaite devenir un acteur de premier plan dans l’immobilier logistique sur le continent européen. Au départ, le groupe s’est concentré sur l’Europe de l’Est et l’Allemagne, mais a récemment fait son entrée dans d’autres pays européens comme l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas et le Portugal. Grâce à trois coentreprises avec Allianz Real Estate, VGP a réduit la volatilité de ses revenus et le capital investi est recyclé.