Les 5 actions préférées de Peter Bourbeau

Peter Bourbeau est cogestionnaire du Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund du groupe Franklin Templeton. Ses cinq actions préférées sont UPS, Amgen, NXP, Salesforce et Amazon.

1) UPS

United Parcel Service est l'un des fournisseurs de services de livraison de colis les plus importants au monde, jouant un rôle essentiel dans l'essor de l'e-commerce qui devrait se poursuivre. La société se présente comme plus intéressante aujourd'hui dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Par conséquent, UPS aura le pouvoir de fixer les prix au cours du prochain cycle, car les consommateurs sont prêts à payer afin de recevoir leurs achats le plus rapidement possible.

2) Amgen

Amgen est une société de biotechnologie qui développe des thérapies utilisées en oncologie, endocrinologie, hématologie et neurobiologie, ainsi que pour le traitement de l’arthrite et de maladies infectieuses et inflammatoires. La société se lance dans ce que nous attendons être une accélération pluriannuelle de la croissance de ses revenus et devrait développer en interne trois principales thérapies au cours des prochains trimestres. Amgen est également un leader dans le domaine des biosimilaires et ciblera certains des plus grands médicaments connus avec sa stratégie biosimilaire. Le bilan très solide de la société lui permettra d'améliorer son pipeline et de mettre des médicaments sur le marché à une échelle qu’il est difficile d’égaler.

3) NXP Semiconductors

NXP Semiconductors développe des puces analogiques et microcontrôleurs pour une large gamme d'applications de communication et de capteurs sur les marchés de l'automobile, du sans-fil et de l'industrie. Le titre joue sur l'électrification accrue des automobiles, grâce à un contenu électronique toujours plus important en raison de l'adoption accrue des véhicules électriques et de la conduite autonome, et bénéficie également de la production automobile globale et de la normalisation de la demande. En outre, l'entreprise néerlandaise a des positions importantes dans le domaine des applications industrielles de l'internet des objets, des outils de communication en champ proche et des puces à bande ultra large pour les téléphones mobiles, qui selon nous offrent des possibilités de croissance.

4) Salesforce

Salesforce.com est un leader mondial sur le marché des logiciels en tant que service pour les départements de vente, de service client et de marketing des entreprises, qui pourrait atteindre 200 milliards de dollars d'ici 2022. La société se distingue par une fidélisation importante de sa clientèle et a élargi son offre au-delà de son activité principale d'automatisation de la force de vente, afin d’inclure le service à la clientèle, l'automatisation du marketing, la vente et le développement d'applications. Elle a également ajouté des capacités d'intégration, avec l'acquisition l'année dernière de Mulesoft, et d'analyse de données, avec l'achat de Tableau. Nous pensons que l'entreprise poursuit sa progression vers une forte croissance de son chiffre d'affaires et une expansion significative des marges, ce qui devrait soutenir une croissance soutenue du bénéfice par action.

