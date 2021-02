Les 5 actions préférées de Pieter Tolk

Pieter Tolk est le CEO de la société de gestion d'actifs Selectum. Ses cinq actions préférées sont: Barco, Euronav, Heineken Holding, LPKF et SES.

1) Barco

En 2020, le groupe Barco a été fortement touché par la pandémie de Covid-19, les cinémas et le secteur événementiel ayant été fermés pendant la majeure partie de l’année. L’entreprise pourra en profiter lorsque la pandémie sera sous contrôle. La fréquentation des salles de cinéma en Chine est en train de se rétablir et ce sera probablement aussi bientôt le cas en Europe et aux États-Unis.

Avec Clickshare Conference, Barco dispose, par ailleurs, d’une solution pour les réunions hybrides, c'est-à-dire où certains participants sont présents dans une salle de conférence et d’autres chez eux. En attendant, la division d’imagerie médicale reste un des principaux piliers du groupe.

2) Euronav

Euronav possède la plus grande flotte de pétroliers au monde. À cause de la crise du coronavirus, les taux de fret – et, par conséquent, les résultats de l’entreprise – sont sous pression. Toutefois, il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant que la reprise habituelle ne se produise.

La situation financière d’Euronav est tellement solide et les flux de trésorerie tellement importants que l’entreprise est même en mesure de racheter ses propres actions. Vu que le cours de bourse se situe en dessous de sa valeur comptable, chaque rachat d’action crée une plus-value pour les actionnaires. Les résultats d’Euronav étant libellés en dollars américains, il faut tenir compte du risque de change.

3) Heineken Holding

Le groupe brassicole néerlandais Heineken est un acteur mondial diversifié qui jouit d’une marque forte et d’une présence croissante dans les pays émergents, intéressants sur le plan démographique.

Suite à la fermeture des établissements horeca, l’annulation d’événements et l’interdiction de la vente d’alcool dans certains pays, le volume des ventes a baissé pendant la pandémie de coronavirus. Il est très probable qu’il se redressera lorsque la pandémie prendra fin.

Ceux qui investissent dans Heineken via Heineken Holding jouissent d’un avantage en raison d’une décote historiquement élevée.

4) LPKF

La société allemande LPKF est spécialisée dans les systèmes lasers de haute précision utilisés dans la fabrication de prototypes pour l’industrie électronique, les secteurs des semi-conducteurs et de l’énergie solaire, ainsi que pour le soudage de boîtiers en plastique d’implants médicaux et de lampes de voitures.

L’entreprise a développé plusieurs nouvelles technologies, dont la technique LIDE, qui permet de traiter du verre ultrafin sans le fissurer. Cette technologie dispose d’un vaste champ d’applications potentielles pour la production de puces électroniques et d’écrans pliables, ce qui pourrait faire augmenter les ventes de manière significative.

5) SES

Le groupe luxembourgeois SES est un des plus grands exploitants de satellites au monde. Ses clients sont des chaînes de télévision, des opérateurs de télécoms et les pouvoirs publics. SES génère des flux de trésorerie qui sont réinvestis dans une nouvelle constellation de satellites plus proches de la Terre afin de fournir un accès à internet dans des zones qui en étaient jusqu’ici dépourvues.

La société est également réputée pour ses dividendes. De plus, suite à la libération d’une bande de fréquence pour la 5G, SES a droit à 4 milliards de dollars de la part du gouvernement américain, un montant équivalent à sa capitalisation boursière actuelle.

