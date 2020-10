Les 5 actions préférées de Raphael Ursi

Raphael Ursi est directeur général de Invest4Growth. Ses cinq actions préférées sont : Paypal, Neste, TSMC, Signify et Boskalis.

1) Paypal

Paypal est un système de paiement digital qui connaît une croissance fulgurante. Il compte plus de 346 millions de comptes clients et 26 millions de commerçants participants. Depuis le début de l’année, l’ouverture de nouveaux comptes a connu une nette accélération, ce qui c’est traduit par une forte hausse du chiffre d’affaires et une augmentation encore plus rapide des bénéfices. Par exemple, le cash flow est passé de 1,3 milliard de dollars au premier trimestre à 2,2 milliards de dollars au deuxième trimestre. Paypal affiche un bilan très solide et de belles perspectives de croissance, tant dans le secteur des paiements mobiles qu’au niveau géographique, notamment grâce à son entrée sur de nouveaux marchés comme l’Amérique Latine et l’Asie.

2) Neste

La société finlandaise Neste - le plus grand producteur au monde de diesel renouvelable à partir de déchets et de résidus - fournit également des solutions renouvelables aux secteurs de l’aéronautique et du plastique. Malgré le fait qu’elle soit cotée dans l’industrie pétrolière et gazière, elle est une des entreprises les plus durables au monde dont les solutions aident à lutter contre le changement climatique. Neste continue à investir et sa capacité de production de diesel renouvelable devrait passer à 4,5 millions de tonnes par an à l’horizon 2022.

3) TSMC

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) est le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde et leader de marché dans les technologies les plus avancées. L’entreprise investit d’énormes capitaux dans la recherche & développement pour rester à l’avant-garde au niveau technologique. Elle est également une pionnière de l’entrepreneuriat durable et est idéalement positionnée pour profiter de tendances comme le développement de la 5G ou de l’intelligence artificielle. Elle allie rentabilité élevée et forte croissance.

4) Signify

Signify est le leader mondial du marché de l’éclairage LED. Au cours du premier semestre, l’entreprise a beaucoup souffert de la récession et a vu son chiffre d’affaires nettement reculer. Elle a cependant réagi rapidement et réduit fortement ses coûts, générant ainsi une hausse sensible de son cash flow. Signify fait partie des entreprises les plus durables au monde et affiche de belles perspectives d’avenir. Elle peut par exemple apporter une contribution à l’agriculture verticale, aux systèmes d’éclairage intelligents, à la désinfection de matériaux et des locaux par les UVC, à l’internet ultrarapide, etc. La valorisation de l’action est par ailleurs très attrayante.

5) Boskalis

Ces dernières années, le chiffre d’affaires et les bénéfices de Boskalis étaient clairement en berne. Malgré tout, l’entreprise a réussi à conserver un bon équilibre financier, avec fin 2019, un désendettement total. Sur le plan du chiffre d’affaires et du bénéfice d’exploitation, elle a réussi l’an dernier à inverser la tendance. Malgré la récession qui l’a durement frappé cette année, le groupe a réussi à stabiliser son chiffre d’affaires par rapport à l’an dernier et à augmenter sensiblement son bénéfice d’exploitation, tout en remplissant son carnet de commandes. A long terme, les macro-tendances structurelles comme la croissance de la population mondiale et la transition énergétique représentent de véritables tremplins pour une croissance durable.