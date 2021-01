Les 5 actions préférées de Riet Vijgen

Riet Vijgen est Head of Discretionary Portfolio Management chez Leo Stevens & Cie. Ses cinq actions préférées sont: Adobe, Alibaba, L&G Cyber Security UCITS ETF, Walt Disney et Zoetis.

1) Adobe

Adobe jouit d’une position quasi monopolistique dans les médias digitaux (70% du chiffre d’affaires) et tire les 30% restants du marketing digital. Depuis le basculement de son modèle commercial de ventes ponctuelles à prix élevé vers des formules d’abonnement Cloud (moins chères), le marché d’Adobe a été démultiplié. Les abonnés sont invités en permanence à réaliser des mises à jour et à utiliser de nouvelles applications afin d’augmenter leur dépendance aux solutions logicielles d’Adobe. Malgré la crise sanitaire, Adobe s’attend à un quasi-doublement de son chiffre d’affaires en 2024, ce qui devrait aller de pair avec une hausse de la marge ebitda de plus de 50%.

2) Alibaba

Alibaba est le principal acteur de l’e-commerce en Chine, un marché qui se digitalise à grande vitesse, et affiche la plus forte croissance sur son marché domestique. Son écosystème comprend des solutions digitales pour le secteur des services financiers, le gaming, le cloud computing, les réservations de restaurants et d’hôtels, etc. Cette stratégie lui permet de devenir le fournisseur d’une super app au lieu d’une app menant à un seul marché en ligne. Il faut cependant tenir compte du risque politique. Le Parti communiste chinois n’hésite pas à discriminer les (trop) puissants patrons d’entreprises comme Jack Ma, par exemple en interdisant l’introduction en bourse de sa filiale Ant Group ou en lançant une enquête anti-monopole.

3) L&G Cyber Security UCITS ETF

Les entreprises et les pouvoirs publics doivent s'armer contre toutes les formes de cybercriminalité, qui augmentent rapidement en raison de la numérisation croissante. Le tracker L&G Cyber Security UCITS ETF réplique l'indice ISE Cyber Security UCITS. Ce tracker sélectionne des entreprises mondiales qui tirent une part importante de leurs revenus de la cybersécurité en tant que fournisseurs de matériel, de logiciels ou de services. Palo Alto Networks, FireEye, Cloudfare et Akamai Technologies en sont quelques exemples. La valorisation moyenne est assez élevée, mais le potentiel de croissance est à l’avenant. Les actifs de l'ETF sont passés à 2 milliards de dollars depuis 2015.

4) Walt Disney

Avec des activités comme les parcs à thème et les studios de cinéma, Walt Disney a fait partie des premières victimes des mesures de confinement suite à la pandémie. Mais le lancement du service de streaming Disney+ fut un coup dans le mille question timing. Disney+ a atteint avec quatre ans d’avance son objectif de nombre d’abonnés. Walt Disney a mis le turbo sur ses investissements dans de nouvelles séries exclusives et a rapidement augmenté ses prix. Avec ESPN+ et Hulu, le streaming recèle encore plus de potentiel de croissance. De plus, l’arrivée du vaccin permet d’espérer la réouverture prochaine des parcs à thème et des studios de cinéma.

5) Zoetis