Les 5 actions préférées de Rolando Grandi

Rolando Grandi est gestionnaire de fonds à la Financière de l'Échiquier. Ses cinq actions préférées sont: Afterpay, Cloudflare, Wuxi Biologics, Farfetch et Stillfront.

1) Afterpay

Afterpay , ce disrupteur australien du secteur des paiements aux 13 millions d’utilisateurs, notamment aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande, est un des pionniers du "Buy Now Pay Later", un système qui permet au consommateur de payer ses achats en quatre fois, et ce, sans frais.

Une étude montre que ce système d’étalement des paiements augmente les dépenses des consommateurs de 20%. La concurrence grandissante montre le potentiel de ce segment du secteur des paiements. En outre, la vaccination massive rassure quant à la dynamique d’acquisition de clients en magasins.

2) Cloudfare

L’accélération de la transition vers le digital sous-tend notre exposition à la cybersécurité. L’entreprise américaine Cloudfare est leader dans ce domaine, ainsi que dans les infrastructures de distribution de contenus en ligne. Un levier de croissance supplémentaire est l’opportunité dans le "edge computing" qui permettra aux entreprises clientes de développer des applications fonctionnant au plus près des utilisateurs en améliorant leur fluidité.

Après une hausse de son chiffre d'affaires de 50% au quatrième trimestre 2020, les anticipations de croissance pour 2021 sont près d'une hausse de 40%.

L'américain Cloudfare est leader dans la cybersécurité.

3) Wuxi Biologics

Wuxi Biologics est un sous-traitant chinois de grandes entreprises pharmaceutiques qui dispose de centres de R&D et de fabrication en Asie, en Europe et aux États-Unis, et qui met à disposition des laboratoires un nombre conséquent de chercheurs et d’infrastructures. Cela permet aux laboratoires de travailler sur davantage de traitements innovants en même temps.

Les projets liés au traitement du Covid ont permis à la société d’enregistrer une croissance très soutenue. L’augmentation de ses capacités a conduit à une meilleure efficience opérationnelle et à une amélioration des marges. Ses bénéfices ont progressé de 65% en 2020.

4) Farfetch

La plateforme britannique d'e-commerce Farfetch est dédiée à la mode de luxe. Elle donne accès, dans le monde entier, à des marques ou créateurs, dont les boutiques sont majoritairement en Europe. Nous sommes très enthousiastes quant au développement à l’international, et particulièrement en Chine, pays qui devrait représenter 50% de la demande pour l’industrie du luxe en 2025, contre 35% en 2019.

Dans le cadre de sa joint-venture avec Richemont et Alibaba pour la Chine, le britannique Farfetch s’est lancé sur la plateforme de vente en ligne Tmall Luxury Pavilion début mars 2021. Un premier pas dans l’écosystème du géant chinois et ses 779 millions d’utilisateurs.

La plateforme britannique d'e-commerce Farfetch.

5) Stillfront

Le groupe suédois Stillfront réunit des studios de création et de développement de jeux vidéo et 4,25 millions d’utilisateurs quotidiens, soit +215% par rapport à il y a un an. Le business model repose sur les jeux gratuits, "free-to-play", notamment sur mobile.

Nous apprécions leur offre croissante de jeux qui vise davantage le public féminin, près de la moitié des joueurs vidéo à travers le monde étant des femmes. L’entreprise a annoncé, début février 2021, l’acquisition du studio Moonfrog Labs en Inde, nouveau pays pour Stillfront, et marché où les jeux vidéo sur mobile connaissent une croissance très dynamique.

