Les 5 actions préférées de Victor Zwart

Victor Zwart est cofondateur et CEO du gestionnaire d'actifs Wealtheon. Ses cinq actions préférées sont: Edwards Lifesciences, Intuitive Surgical, Adobe, Shopify et Equinix.

1) Edwards Lifesciences

Edwards Lifesciences est une entreprise de technologies médicales qui se concentre sur les pathologies cardiaques structurelles. Elle est leader du marché des systèmes d’implantation transcathéter de valvules cardiaques. Cette technologie peu invasive est de plus en plus préférée à la chirurgie à cœur ouvert parce qu’elle réduit la durée de la convalescence et affiche de meilleurs scores en termes de sécurité. L’entreprise affiche une croissance à deux chiffres grâce à l’augmentation du nombre de clients et à sa forte position concurrentielle. Axée sur l’innovation, elle consacre près de 20% de ses revenus à la R&D.

2) Intuitive Surgical

La société de technologies médicales Intuitive Surgical fait partie des leaders mondiaux dans le domaine de la chirurgie assistée par robot. L’entreprise fut une pionnière dans le domaine de la chirurgie robotique après l’acquisition en 1995 d’un prototype d’un institut de recherche associé à l’Université Stanford. L’équipe de management a continué à développer et à renforcer le rôle de leadership d’Intuitive dans ce domaine. L’entreprise a conservé son avance grâce à son know-how technologique, à l’obtention des approbations des autorités de contrôle, à sa vaste infrastructure de soutien, et à son importante base constituée par une communauté médicale expérimentée.

3) Adobe

Adobe occupe une position unique lui permettant de profiter de la forte demande de logiciels créatifs avancés et de logiciels soutenant et facilitant le marketing numérique. Adobe est passé d’un système de licences perpétuelles à des versions "cloud" avec abonnements mensuels pour ses principaux produits. La stratégie mise en place pour attirer de nouveaux utilisateurs et augmenter le chiffre d’affaires moyen par client fonctionne bien, comme le montrent les résultats des derniers trimestres. Nous trouvons qu’Adobe est une des possibilités d’investissement les plus intéressantes dans le secteur IT.

4) Shopify

Shopify est la deuxième plus grande plateforme de commerce électronique aux Etats-Unis. L’entreprise a commencé par développer un logiciel de création de sites d’e-commerce. Le modèle d’exploitation a ensuite évolué pour devenir un vaste écosystème donnant aux commerçants l’accès à une large gamme de services connexes, dont ceux des partenaires de Shopify comme les développeurs d’apps et les concepteurs de sites internet. La pandémie a accéléré le recours aux achats en ligne, ce qui a augmenté les perspectives de Shopify en termes de bénéfices. La crise aide Shopify à convaincre de plus en plus de commerçants à vendre en ligne à l’aide de son logiciel.

5) Equinix

Avec près de 210 centres de données dans 26 pays, Equinix est un fournisseur incontournable d’espace de stockage externe et de centres de données. Il fournit de l’espace de stockage, du courant, de la sécurité et de la bande passante aux entreprises, moyennant le paiement d’une mensualité (en fonction de l’utilisation de ses services). La forte accélération de l’adoption des services de Cloud proposés par des acteurs comme Microsoft et Amazon pousse les entreprises à investir dans la capacité de serveurs privés, tant sur site que dans des espaces partagés. Nous nous attendons à ce que la demande de centres de données gérés par des tiers augmente de manière structurelle.