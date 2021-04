Les 5 actions préférées de Werner Wuyts

Werner Wuyts est gestionnaire de fonds chez Dierickx Leys. Ses cinq actions préférées sont Brookfield Asset Management, Berkshire Hathaway, LVMH, Fresenius et Ubisoft.

1) Brookfield Asset Management

Brookfield Asset Management est spécialisé dans les actifs tels que le Private Equity, les infrastructures, les énergies renouvelables et l’immobilier. L’entreprise gère une série de fonds et investit par ailleurs par l’intermédiaire de quatre filiales cotées: Brookfield Infrastructure Partners, Brookfield Property Partners, Brookfield Renewable Energy Partners et Brookfield Business Partners. Le groupe détient une participation majoritaire dans Oaktree, un gestionnaire patrimonial spécialisé dans la dette des entreprises en difficulté. Brookfield dispose de 77 milliards de dollars qu’il peut investir dans la technologie, les infrastructures, la transition énergétique, la réassurance et le Private Equity.

2) Berkshire Hathaway

Vue en plein écran Berkshire Hathaway, le holding de Warren Buffett, investit dans des entreprises cotées et non cotées. ©Bloomberg

Berkshire investit dans des entreprises cotées et non cotées. Parmi les sociétés cotées, on trouve entre autres Kraft Heinz, Coca-Cola et Apple. Parmi les entreprises non cotées, on trouve des sociétés de services aux collectivités et des sociétés énergétiques (notamment des centrales électriques, des réseaux de distribution et des oléoducs), l’entreprise ferroviaire Burlington Northern Santa Fe et Precision Castparts Corp, une entreprise qui fabrique des composants spécialisés entre autres pour l’industrie aéronautique. Le groupe profite d’un effet de levier sur ses investissements via ses activités d’assurance, son cœur de métier. Les activités non cotées devraient en particulier profiter du plan de relance du Président Biden.

3) LVMH

LVMH est un groupe français actif dans les produits de luxe. L’entreprise possède un impressionnant portefeuille de marques qui devrait profiter de la réouverture de l’économie. L’entreprise compte cinq divisions: Mode et Maroquinerie avec Louis Vuitton comme figure de proue. Les produits de la marque sont très appréciés en Extrême-Orient ainsi qu’en Occident. Christian Dior est mondialement célèbre pour sa ligne de haute couture. Les autres divisions sont: Distribution sélective, avec des chaînes de magasins de luxe, Parfums et Cosmétiques, Vins et Spiritueux, avec les marques Moët & Chandon, Dom Pérignon et Veuve Cliquot, et Bijoux et Montres, avec des marques comme TAGHeuer, Bvlgari et Zenith.

4) Fresenius

Fresenius est actif dans les soins de santé via quatre divisions. Fresenius Medical Care (FMC): leader mondial dans le domaine de la dialyse (rénale). Fresenius Helios: exploitant d’hôpitaux. Fresenius Kabi: producteur de médicaments (génériques) et de dispositifs médicaux, spécialisé dans le traitement de patients chroniques ou gravement blessés et comprend entre autres des anesthésiques intraveineux génériques et des médicaments contre l’infection, pour le traitement du cancer et contre les maladies auto-immunes. La division comprend également l’alimentation clinique et des pompes à perfusion et d’alimentation. Fresenius Vamed: gestion de projets et fournisseur de services aux hôpitaux.

5) Ubisoft

Vue en plein écran Le jeux "Assassin’s Creed Valhalla", dernière version de la franchise à succès d'Ubisoft. ©Ubisoft