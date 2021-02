Les 5 actions préférées de Willem Burgers

Willem Burgers est gestionnaire d’Add Value Fund. Ses cinq actions préférées sont: ASM International, Flow Traders, Nedap, Kendrion et Acomo.

1) ASM International

Cette technologie est un des facteurs qui expliquent la très forte croissance actuelle de l’Internet des Objets (Internet of Things ou IoT). Pensez à la 5G, à l’intelligence artificielle, à l’industrie du gaming et au lancement de nouveaux smartphones. Il est vrai qu’ASMI fut un star performer absolu en 2020, ce qui ne signifie pas qu’il ne dispose plus d’aucune marge d’amélioration.