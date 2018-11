Les 5 événements attendus des investisseurs en cette fin d'année

À Wall Street également, le vert a dominé. L'espoir d'une rencontre, prévue cette semaine entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, laisse espérer une solution aux différends commerciaux. Enfin, il reste le vote des Britanniques sur le Brexit, une réunion de l’OPEP et quelques rendez-vous monétaires à l’agenda. La majorité des nuages qui plombent le ciel boursier devraient donc se lever au cours des trois prochaines semaines.

→ G20

L’événement susceptible de donner le plus de couleurs aux marchés est la rencontre entre Trump et Xi en marge du sommet du G20 prévu ce week-end. La guerre commerciale entre les deux grandes puissances a jeté un froid sur le commerce international et sur les estimations de résultats des entreprises. Elle joue un rôle important dans le malaise boursier actuel. La conclusion d’un accord serait une bonne nouvelle pour les investisseurs, mais selon la plupart des observateurs, les chances d’y arriver sont minces.

"L’issue la plus réaliste serait un gel du conflit, avec un engagement des parties à poursuivre les négociations pour tenter de trouver une solution. Ce serait déjà positif," estime Frank Vranken, stratège chez Puilaetco Dewaay. Un tel cessez-le-feu pourrait calmer les marchés et, combiné avec les signes d’une reprise économique, convaincre les investisseurs de se relancer sur les marchés, estime-t-on chez Aberdeen Standard Investments.

→ Banques centrales

Les banques centrales des États-Unis (Fed) et de la zone euro (BCE) vont-elles freiner le resserrement de leur politique monétaire face aux nouvelles incertitudes qui pèsent sur les perspectives économiques? Le président de la Fed Jerome Powell a levé un petit coin du voile lors d’une allocution à New York. Powell avait déjà déclaré plus tôt ce mois-ci que la Fed n’était pas aveugle face à l’intensification des turbulences. Personne ne doute que la hausse des taux prévue pour décembre aura lieu, mais les pronostics sont plus réservés quant aux trois hausses prévues pour l’an prochain.