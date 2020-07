Les 5 propositions d'Euronext en faveur de la relance

1. Favoriser la rémunération en actions des employés

2. Encourager les dividendes en actions

Euronext Bruxelles plaide également pour la suppression de la retenue à la source sur le dividende optionnel . "Si les actionnaires choisissent de recevoir leur dividende en actions, il n'y aura pas de participation aux bénéfices et une entreprise renforcera son bilan. Quelque chose comme ça devrait être libre d'impôt, non? "

3. Soutenir les PME

Pour Vincent Van Dessel, il est temps d'encourager les investissements dans les petites entreprises, cotées ou non, via un "tax shelter" pour les PME. Et de proposer en priorité une déduction fiscal pour les investisseurs qui détiennent des actions dans des petites entreprises non cotées.