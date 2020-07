Les Belges ont perdu 65 milliards d’euros durant le krach boursier

Une part importante de ces moins-values est à imputer aux fonds d’investissement (-30 milliards d’euros), qui investissent environ la moitié de leurs actifs en actions. Le reste est lié aux actions cotées (-14,3 milliards d’euros), non cotées (-13,1 milliards d’euros) et aux produits d’assurance (-7,6 milliards d’euros) qui ont également cédé du terrain.

Les moins-values ne sont pas définitives

Le patrimoine financier net des Belges – c’est-à-dire la valeur de leur épargne et de leurs investissements hors immobilier, moins les dettes – a baissé de 63,1 milliards d’euros pour se retrouver à 1.039,7 milliards d’euros . Cette baisse est un peu moins marquée que les moins-values sur investissements vu que ces pertes potentielles ont été partiellement compensées par le comportement d’épargne des ménages , plus marqué en temps de crise.

Dettes

Ajoutons que les Belges ont placé davantage d’argent sur leurs comptes à vue et sur leurs comptes d’épargne, et ont acheté des fonds d’investissement. Ils continuent à vendre des obligations et des bons de caisse, vu que les taux à long terme sont très bas et que le rendements de ces obligations est donc très limité. L’endettement des ménages a augmenté de 1,6 milliard d’euros, dont la majeure partie (1,2 milliard d’euros) est constituée par des emprunts hypothécaires. Ce montant peut être considéré comme modeste en comparaison avec le quatrième trimestre 2019, ce qui s’explique notamment par la suppression du bonus habitation en Flandre depuis le 1er janvier 2020.