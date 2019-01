Les Bourses remontent... Mais pourquoi?

Mais comment justifier la forme retrouvée des marchés? En fait, les investisseurs se demandent si l’économie européenne n’a pas enfin touché un creux. Les patrons allemands affichent un moral certes plus dégradé encore qu’il y a un mois (selon l'indice Ifo), certes. Mais si leurs attentes pour les mois à venir restent peu emballantes, on ne peut toutefois manquer de constater que la composante de l’indice Ifo qui les représente est revenue sur ses plus bas niveaux qu'il a touchés à 3 reprises depuis 2010. Et à chaque fois qu'une telle configuration se présentait, l'Ifo remontait ensuite la pente.